La sanità siciliana vive un momento di forte tensione. Le sigle sindacali che rappresentano le strutture ambulatoriali di medicina specialistica territoriale lanciano un appello chiaro: La Regione Siciliana non rispetta gli obblighi previsti dalla legge e mette a rischio la continuità dell’assistenza sanitaria ai cittadini. Secondo le associazioni, gli ultimi verbali del Tavolo Adempimenti del […]
Necrologi: Alessandro Arcidiacono
21 Nov 2025 09:13
Necrologi: Alessandro Arcidiacono
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it