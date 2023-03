Naturosa Bike & Co. Ragusa in luce al Gp Centro Italia tenutosi in Lazio

Ancora risultati degni di nota per il team Naturosa Bike & Co. che, domenica scorsa, ha partecipato al Gp d’Inverno a Torre Cajetani, nel Lazio, portando a casa risultati, ancora una volta, positivi. Una presenza inedita per il sodalizio ibleo a questa prima tappa del Gp Centro Italia che, però, ancora una volta, è servito ad allenare la gamba e, soprattutto, al confronto con atleti molto più esperienti, una delle priorità del sodalizio del presidente Giuseppe Nascondiglio che, in questo modo, cerca di fare crescere nella maniera migliore tutti i componenti del gruppo.

Questi i risultati arrivati: per quanto riguarda le donne Allieve di primo anno, settimo posto per Alessia Micieli, decimo per Giada Nascondiglio e 11esimo per Erika Boscarino. Gli Esordienti di secondo anno in pista con Leonardo Tumino che ha ottenuto la 28esima posizione, Giorgio Cammillieri al 33esimo posto e Nicolas Tumino 34esimo. Dunque, gli Allievi di secondo anno con il 36esimo posto di Flavio Schembari mentre nella categoria Juniores da segnalare la 21esima posizione di Giovanni Distefano. Quindi, nella categoria donne Juniores la decima posizione di Anastasia Micieli mentre nell’Open femminile ottimo piazzamento per Federica Occhipinti che ha conquistato il gradino più basso del podio, significa, quindi, che è arrivata terza.

“Tutti i miei complimenti agli atleti e allo staff per l’impegno – sottolinea il presidente Nascondiglio – posso assicurare che, in una competizione simile, sono piazzamenti assolutamente onorevoli e che meritano attenzione”. Prossimo impegno domenica al 3° Xco Città di Modica, terza prova del campionato di Coppa Sicilia Xco.