Naturaro: Arte, Artigianato e Anima, domenica 27 Novembre

Un discorso che non sia superficiale, ma che si faccia, un passo alla volta, più corposo, dotato di senso e di valore. Così, NatuRaro, dopo aver percorso i primi passi, lo scorso 16 Ottobre, attorno al concetto di Naturale, vuole proseguire con un secondo capitolo: “Arte, Artigianato e Anima”

Una giornata intera, quella di domenica 27 Novembre, dalle dieci del mattino fino a sera, all’interno del microcosmo di Raro, noto ristorante (e non solo) che si affaccia sul Belvedere di Modica, e che diventa contenitore di esperienze, a partire dalla mente creativa e pratica di Loredana Roccasalva e Giampiero Ragusa.

“Naturaro si prepara a questo secondo appuntamento il cui focus è il rapporto tra arte, artigianato ed anima – spiega Roccasalva – questa giornata diventa un’occasione per creare momenti di incontro e di riflessione attorno all’artigianato, rivisto in chiave di possibilità, in controtendenza con la direzione intrapresa dalla nostra società, sempre più virtuale e disumanizzata. Il desiderio è di tornare a concentrarci sull’uomo, con la sua anima, attraversare quindi il processo creativo che parte da un’esigenza interiore e tirarla fuori, nelle infinite sfumature espressive che le mani possono creare.”

Un approccio che segue il disegno concettuale di Raro, si traduce così nei diversi momenti che animeranno la giornata del 27 Novembre, che sembrano disegnare l’evoluzione della creatività dell’individuo, dall’idea alla sua espressione, dal pensare al conoscere, dal sentire al fare.

A supporto di questo ‘disegno’, le terrazze di Raro accoglieranno le esposizioni di artisti-artigiani, incontri di approfondimento attorno al tema e laboratori pratici di cartapesta, ceramica, presepi e ricamo, gratuiti ed aperti a chiunque voglia scoprire la bellezza di una manualità ‘rara’, dimenticata, eppure straordinariamente sorprendente.

Di seguito, il programma nel dettaglio:

ESPOSIZIONI_ apertura ore 10.30 fino alle 17

a cura di Giuliana Di Franco, Liliana Guarino, Francesca Mattei, Arti Grafiche Monolithus, Arti Grafiche Monolithus, Moreno Milazzo, Paola Criscione, Golnaz Saedi, Ingrid Charpentier, LR Loredana Roccasalva, InCanapa, Lorena Paternò.

ARTE_

A cura di: Alfonso Baja, Pamela Vindigni, Grazia Ferlanti, Marco Tertoni Grifola.

INCONTRI_

ore 11 | “Il progetto MATT’OFFICINA” a cura di Pamela Vindigni.

ore 11.30 | “Percorsi di vita e di lavoro” a cura dell’orafa Giuliana Di Franco.

ore 12 | “Relazione tra arte, artigianato e anima nel mondo fashion oggi” a cura della stilista Loredana Roccasalva.

ore 15 | “Dall’iperuranio alla terra: genesi di un progetto” a cura della dott.ssa Giovanna Di Girolamo.

ore 16.30 | “Riflessioni sulla relazione tra arte artigianato e anima e il progetto”, a cura dell’architetto Viviana Haddad.

ore 17.30 | “Maga Anima intaglia il legno ascoltando Beethoven” a cura del dott. Daniele Colombo, psicologo.

LABORATORI_

ore 14.30 | La carta filata con Manipriziusi, adatto per i bambini.

ore 16 | La carta pesta con Lorena Paternò

ore 17 | Il Presepe di Natale con Liliana Guarino

ore 18 | Gli addobbi di Natale in ceramica con Golnaz Saedi

FOOD_