Natale (segregati) in casa: ancora disagi e difficoltà per gli abitanti di un condominio di Treppiedi a Modica

Un condominio di case popolari Iacp di contrada Treppiedi a Modica continua ad essere teatro di disagi e preoccupazioni per i suoi residenti a causa dei problemi persistiti con l’ascensore. La situazione critica è diventata un vero ostacolo per gli abitanti, impedendogli di uscire di casa durante le giornate festive, un periodo in cui la mobilità assume particolare importanza.

Il nuovo intervento di denuncia pubblica è stato effettuato da Salvatore Terranova della CGIL, che ha commentato le dichiarazioni del Commissario dell’IACP, Paolo Santoro, apparse su “La Sicilia” il 24 dicembre. Santoro ha affermato che l’ascensore, in necessità di manutenzione straordinaria e di competenza dell’IACP, è utilizzabile solo “al bisogno e per far fronte alle necessità”.

La Camera del Lavoro di Modica, attraverso Terranova, ha deciso di fornire alcune precisazioni al riguardo. In primo luogo, si è sottolineato come l’ascensore, dopo essere stato attivato per rispondere a un’urgenza specifica, si sia bloccato con una persona all’interno. Questo evento ha sollevato dubbi sulla sicurezza dell’ascensore e sull’affermazione del Commissario riguardo alla sua utilità in casi di necessità.

Inoltre, è emerso che il materiale necessario per la manutenzione straordinaria dell’ascensore, di competenza dell’IACP, sarebbe dovuto essere ritirato il venerdì, ma il tecnico incaricato lo ha effettivamente ritirato solo sabato. Questo ritardo nell’acquisizione dei materiali ha contribuito a prolungare i disagi per i residenti. Il tecnico ha infatti spiegato che non sarebbe potuto intervenire sabato, rimandando l’intervento a dopo Natale e Santo Stefano.

La mancanza di un passaggio decisivo per il ripristino dell’ascensore prima delle festività natalizie ha generato frustrazione tra i residenti, che vedono la loro mobilità ancora limitata in un periodo dell’anno particolarmente significativo.

Il problema si aggrava considerando che l’altro ascensore, utilizzato da 40 famiglie, è fermo da diversi mesi. La richiesta è ora rivolta all’IACP affinché nomini un tecnico per una perizia tecnica che possa chiarire le cause dell’inattività e permetta il ripristino di entrambi gli ascensori. foto tratta da vrsicilia