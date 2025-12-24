La gestione del personale psicologico nelle Aziende Sanitarie Provinciali di Ragusa e della Sicilia è al centro di un acceso dibattito dopo la pubblicazione del primo report dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, presentato all’Assessorato regionale alla Salute. Il documento ricostruisce le procedure di reclutamento dei dirigenti psicologi negli ultimi quindici anni, rivelando un quadro […]
Natale in Pediatria a Vittoria: agenti regalano momenti di gioia ai piccoli pazienti
24 Dic 2025 13:18
Con l’avvicinarsi del Natale, un gesto di solidarietà e vicinanza ha illuminato il reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria. Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha fatto visita ai piccoli pazienti, portando allegria, doni e un momento di serenità in un periodo particolarmente delicato per le famiglie dei bambini ricoverati.
La presenza degli agenti ha trasformato le stanze e le aree comuni del reparto in luoghi di festa, tra sorrisi e occhi stupiti dei piccoli e dei loro genitori. Durante l’incontro, sono stati consegnati doni natalizi ai cinque bambini attualmente ricoverati e numerosi giocattoli sono stati destinati alla sala giochi, a disposizione di tutti i piccoli ospiti del reparto.
