Natale in Pediatria a Vittoria: agenti regalano momenti di gioia ai piccoli pazienti

Con l’avvicinarsi del Natale, un gesto di solidarietà e vicinanza ha illuminato il reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria. Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha fatto visita ai piccoli pazienti, portando allegria, doni e un momento di serenità in un periodo particolarmente delicato per le famiglie dei bambini ricoverati.

La presenza degli agenti ha trasformato le stanze e le aree comuni del reparto in luoghi di festa, tra sorrisi e occhi stupiti dei piccoli e dei loro genitori. Durante l’incontro, sono stati consegnati doni natalizi ai cinque bambini attualmente ricoverati e numerosi giocattoli sono stati destinati alla sala giochi, a disposizione di tutti i piccoli ospiti del reparto.

