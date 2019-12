Natale e Santo Stefano a quasi 20 gradi. Solo in Sicilia! Con tanto di tuffi in mare. Le previsioni per il fine settimana - Ragusa Oggi

Natale e Santo Stefano a quasi 20 gradi. Solo in Sicilia! Con tanto di tuffi in mare. Le previsioni per il fine settimana

Temperature abbastanza alte per questo Natale e per Santo Stefano al punto da spingere alcune persone non solo a fare il bagno a mare ma anche i tuffi al largo, approfittando della barca di amici. Nella foto vedete alcuni tuffi realizzati oggi da un paio di imbarcazioni al largo del mare di Brucoli, in provincia di Siracusa. La temperatura registrata è stata di 20 gradi, 15 quella dell’acqua.

Ma anche a Marina di Ragusa tanta gente ne ha approfittato per la passeggiata in riva al mare, sulla spiaggia, e, nel pomeriggio per passare un momento in relax sul lungomare. Qualche temerario stamani ha fatto il bagno approfittando appunto della giornata decisamente mite. Un regalo che la Sicilia ha fatto ai suoi abitanti e ai tanti turisti che hanno scelto l’isola per le vacanze natalizie.

Le previsioni meteo per questo fine settimana:

Venerdì 27 Dicembre: generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima di 3°C e massima di 13°C. Entrando nel dettaglio, avremo ampio soleggiamento al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio, nubi sparse di passaggio alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 13°C, la minima di 3°C alle ore 7. I venti saranno deboli

Sabato 28 Dicembre: giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, minima 1°C, massima 12°C. Nel dettaglio: bel tempo al mattino, pioggia intermittente e schiarite al pomeriggio, cielo sereno alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 12°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 23 sarà di 1°C. I venti saranno al mattino deboli

Domenica 29 Dicembre: giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima -2°C, massima 7°C. In particolare avremo poche nubi al mattino, qualche nube sparsa al pomeriggio, cielo poco nuvoloso alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 7°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 7 sarà di -2°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati