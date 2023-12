Natale di solidarietà. Il comune di Modica in aiuto alle famiglie in stato di bisogno con 150 voucher per una spesa di 15 mila euro

Sarà un aiuto una tantum volto a raggiungere le famiglie in stato di bisogno. La delibera è stata approvata dalla giunta Monisteri che ha dato il via libera alla spesa di 15 mila euro arrivate dalle casse della Regione siciliana assegnando per questo 2023 dei voucher una tantum che “possano consentire alle famiglie di trascorrere in maniera dignitosa il periodo delle festività”. In tutto sono 150 i voucher che verranno erogati. Tre le categorie: 40 voucher da 50 euro per un nucleo familiare con un unico componente; 82 voucher da 100 euro per i nuclei familiari composti da 2 a 4 persone; 40 voucher da 120 euro per i nuclei familiari composti da oltre 4 persone.

Verranno stilate delle graduatorie.

Sarà data priorità ai nuclei familiari presi in carico dai servizi sociali e l’accesso sarà consentito previo avviso pubblico e previa presentazione dell’istanza in un portale del sito istituzionale dell’ente. I richiedenti debbono essere residenti almeno da 5 anni nel Comune di Modica e l’assegnazione avverrà tenendo in considerazione le fasce di reddito. I voucher dovranno essere spesi in esercizi commerciali che aderiranno all’avviso pubblico che sarà diramato dall’ente. Nel dettaglio degli acquisti la delibera è chiara: si potranno acquistare solo generi di prima necessità.