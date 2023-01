Nasce nuovo istituto comprensivo Don Lorenzo  Milani – Gianni Rodari a Vittoria

Novità nel mondo scolastico di Vittoria. L’Assessorato regionale alla pubblica Istruzione ha emanato il decreto di accorpamento degli istituti comprensivi Don Lorenzo Milani e Gianni Rodari.

Il provvedimento dell’amministrazione regionale conclude l’iter amministrativo avanzato dalla stessa amministrazione comunale riguardante il dimensionamento scolastico degli istituti della citta a partire dall’anno 2022-2023.

I CAMBIAMENTI



Il circolo didattico Gianni Rodari, avente sede in via Emanuela Loi, diventa istituto comprensivo, mentre l’istituto San Biagio – don Milani, ubicato di recente in piazza San Giovanni, viene rafforzato diventando parte integrante del nuovo istituto comprensivo. La nuova istituzione completa il percorso pedagogico di trasformazione dei circoli didattici in istituti comprensivi. “Si tratta un risultato importante per l’amministrazione comunale per quanto concerne la riorganizzazione delle scuole cittadine di ogni ordine e grado. Finalmente dopo 15 anni di tentativi infruttuosi, il piano di dimensionamento scolastico, ideato della nuova amministrazione, ha saputo concretizzare uno dei punti qualificanti del programma elettorale della Giunta guidata dal Sindaco Francesco Aiello”- ha dichiarato l’assessore Pubblica all’Istruzione Filippo Foresti.

PROGETTO ERASMUS

Sempre in ambito scolastico da segnalare l’accoglienza al Comune di Vittoria di alcuni studenti presenti in città per il progetto Erasmus.

Il Sindaco Francesco Aiello insieme all’assessore alla pubblica Istruzione, Filippo Foresti, hanno accolto, nella sala degli Specchi di Palazzo Iacono i docenti e gli alunni impegnati in un progetto Erasmus assieme ai colleghi dell’Istituto di istruzione superiore Enrico Fermi di Vittoria. Si tratta di quindici studenti accompagnati da dieci insegnanti, provenienti dall’isola di Reunion, dalla Spagna, dalla Romania e dalla Turchia.

Gli studenti, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, frequentano istituti tecnici e professionali. Il progetto Erasmus portato avanti dall’istituto “Fermi” di Vittoria, ha come titolo “clean Your environment to clean Your soul”, (pulisci il tuo ambiente per pulire la tua anima) e si pone come obiettivo la soluzione del problema dell’inquinamento affrontando diversi aspetti della problematica. Lo scopo principale è quello di coinvolge numerosi studenti al fine di sensibilizzare i giovani all’acquisizione di nuove competenze, ad avere confronti a livello europeo per tutelare l’ambiente anche attraverso le visite nei vari paesi coinvolti nell’iniziativa.

“Sono ben lieto di accogliere i partecipanti di questo progetto perché costituisce un’occasione di confronto con altre realtà europee. Gli scambi rappresentano un’opportunità di arricchimento reciproco che tutela e rafforza la nostra libertà e la libertà di tutti. L’educazione al rispetto dell’ambiente rappresenta un dovere per tutte le generazioni di questo nostro tempo”- ha commentato il sindaco Francesco Aiello.