Nasce lo Sportello Flai a Donnalucata. Aperto anche alle necessità burocratiche degli immigrati

Un nuovo servizio per i tanti lavoratori di Donnalucata e delle contrada limitrofe. Aree distanti dal centro abitato di Scicli e soprattutto forti di una notevole presenza di immigrati. “A partire da oggi sarà attivo presso la Camera del Lavoro di Donnalucata lo Sportello FLAI cui potranno rivolgersi i lavoratori dell’Agricoltura, dell’Industria alimentare, dell’Artigianato alimentare, per compilare le pratiche riguardanti le malattie, infortunio, maternità e tutti i servizi offerti dall’EBAT, l’Ente territoriale agricolo, e dal Fondo FISA per i braccianti agricoli e da quello FASA per i lavoratori dell’Industria alimentare – spiegano Carmelo Garaffa e Salvatore Terranova – lo Sportello inoltre fornisce consulenza sui contratti di lavoro, da quello agricolo, dell’industria alimentare, dell’artigianato alimentare e dei relativi enti bilaterali ed effettua consulenza anche per la lettura delle buste-paghe ecc. Ed ancora informazioni utili relative a domande di disoccupazione agricola, Naspi e consulenze varie per lavoratrici, lavoratori e non”.

Uno Sportello al quale potranno accedere anche gli immigrati.

In esso vengono forniti, infatti, servizi di consulenza per i lavoratori immigrati per il disbrigo delle pratiche relative al rinnovo dei permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare e consulenze varie per tutte le lavoratrici ed i lavoratori. I servizi che vengono resi sono gratuiti. Lo Sportello è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 9.00 alle 13.00, il pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30 nella sede della Camera del lavoro di Donnalucata.