Nasce la manifestazione cicloturistica iblea: La Barocca

Scoprire il territorio pedalando. Nasce la manifestazione “La Barocca Ciclostorica Iblea” che si svolgerà il 29 e 30 aprile 2023 nel nostro territorio. La manifestazione è stata presentata recentemente al salone d’onore del CONI al Foro Italico a Roma, con la partecipazione di rappresentanti del CONI, del Giro d’Italia d’Epoca, e delle 13 società organizzatrici del Giro.

La Barocca nasce dall’idea di un gruppo di ragazzi che dopo aver fatto l’esperienza del l’Eroica la più iconica delle Ciclostoriche mondiali, vogliono valorizzare il territorio ibleo, in tutta la sua cultura, promuovendo i luoghi e l’eccellenze gastronomiche, percorrendole con biciclette storiche. I partecipanti hanno la possibilità di ammirare il territorio Ibleo dichiarato dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

La manifestazione è aperta a chi vuole provare le sensazioni del ciclismo puro, pedalando in tranquillità assieme ad altri appassionati e fermandosi per ammirare il territorio e per socializzare con i partecipanti provenienti da tutta Italia. La Barocca si svolge con biciclette e abbigliamento d’epoca.

Il 29 aprile ci saranno le formalizzazioni delle iscrizioni, il ritiro dei pacchi gara e un intrattenimento musicale e gastronomico. La manifestazione vera e propria inizierà il 30 aprile, con la partenza da Marina di Ragusa alle 10. Il percorso prevede la visita a Punta Secca, Santa Croce e il Castello di Donnafugata, con soste per ristori gastronomici lungo il percorso.