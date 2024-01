Nasce la Conferenza dei presidenti dei Consigli comunali iblei

Si è riunita venerdì, presso la sede del Libero Consorzio di Viale del Fante, la conferenza dei presidenti dei consigli comunali. L’iniziativa è stata assunta dal presidente del consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi, Giovanni Noto che ha invitato gli undici colleghi dei comuni iblei.

Giovanni Noto: “Affrontare congiuntamente alcune tematiche”

“L’obiettivo è di affrontare congiuntamente alcune tematiche – ha spiegato Noto – Ci era stato posto il problema dei servizi e delle ambulanze del 118 e dell’emergenza/urgenza. Sono problemi che Accomunano in modo diverso i vari comuni, da quelli che hanno un ospedale a quelli che invece devono poterli raggiungere attraverso un funzionamento efficiente dei servizi del 118. Sono problemi che potremo affrontare meglio congiuntamente e con la presenza dei sindaci e dei parlamentari regionali”.

Prima riunione nella sede del Libero Consorzio

La prima riunione ha visto la presenza di tutti i 12 presidenti dei consigli comunali, ma anche dei sindaci o dei loro rappresentanti. C’era anche il deputato regionale Nello Dipasquale. Sono state assunte le prime decisioni. Si è deciso che la conferenza dei presidenti dei consigli comunali sarà costituita ufficialmente e si riunirà in forma stabile e si convocherà periodicamente per affrontare sinergicamente le questioni che attengono a tutti i territori. Si terrà un’interazione costante con i sindaci e con la deputazione regionale. Inoltre si chiederà di prevedere una rappresentanza dei consigli comunali nella conferenza dei sindaci in modo che il lavoro istituzionale venga condotto con maggiore sinergia.