Nasce Bapr Hub, la piattaforma digitale di Banca Agricola dedicata ai servizi extra bancari per privati e imprese

Attivo da oggi, BAPR Hub è l’ecosistema digitale di Banca Agricola Popolare di Ragusa che offre ai propri clienti una serie di servizi extra bancari a valore aggiunto e a condizioni vantaggiose tramite internet banking.

Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel percorso di evoluzione digitale intrapreso da BAPR e rappresenta una risposta tangibile ai cambiamenti economico-sociali in corso, consolidando il ruolo della banca come punto di riferimento per lo sviluppo delle imprese e del territorio.

Negli ultimi anni sono profondamente cambiate le abitudini di acquisto dei clienti ed è emersa la necessità di predisporre soluzioni sempre più digitali, che coniughino semplicità e velocità”, dichiara Saverio Continella, Amministratore Delegato di Banca Agricola Popolare di Ragusa. “BAPR Hub rappresenta un’iniziativa fondamentale nel percorso di crescita delineato dal Piano d’Impresa 2022-2024 ‘Back to Bank’ che amplia la nostra tradizionale offerta con servizi innovativi in grado di intercettare e soddisfare le esigenze di famiglie e imprese”.

I SERVIZI

La nuova proposta di servizi innovativi extra bancari, accessibili tramite la piattaforma di Internet Banking, consente di valorizzare i clienti privati e aziendali, offrendo prodotti e servizi provenienti da una rete dinamica di partner del territorio e nazionali, il tutto a condizioni vantaggiose.

I servizi innovativi offerti attraverso la piattaforma, basati sulle più recenti tecnologie come Blockchain, Intelligenza Artificiale e Cloud, mirano a creare un reale vantaggio competitivo per le imprese clienti e un valore aggiunto concreto per la vita quotidiana delle famiglie e dei privati.

