Nasce a Ragusa il Job Relais: l’università iblea e le opportunità lavorative nel territorio

Il 28 giugno 2024, Ragusa Ibla ospiterà la prima edizione del “Job Relais”, un evento dedicato alle opportunità lavorative del territorio. La giornata è promossa dalla Struttura Didattica Speciale di Ragusa, dal Consorzio Universitario, dal Comune di Ragusa, e in particolare dagli assessorati all’Università e alle politiche giovanili, con il supporto di vari assessori, la Consulta Giovanile, l’Informagiovani e il Centro per l’Impiego di Ragusa. L’evento gode del patrocinio di Anci Sicilia e del Dipartimento Nazionale del Servizio Civile. L’appuntamento è dalle 9 alle 18,30 in piazza Chiaramonte per gli stand espostiviti e auditorium Santa Teresa per i workshop. Possono partecipare giovani universitari, imprenditori, organizzazioni datoriali, esperti del mondo del lavoro, rappresentati istituzionali.

Obiettivi e attività

L’obiettivo principale del “Job Relais” è informare i giovani sulle potenzialità del territorio e sulle opportunità di lavoro, incentivando loro a rimanere in Sicilia dopo il percorso di studi. Durante la giornata, gli studenti potranno visitare stand espositivi, partecipare a workshop su diverse professioni e scoprire opportunità di stage e percorsi lavorativi offerti dalle imprese locali.

Problema e Soluzione

Negli ultimi 10 anni, oltre 50.000 laureati siciliani sono emigrati in cerca di lavoro, a causa della mancanza di investimenti locali su se stessi e sui giovani. Il “Job Relais” mira a invertire questa tendenza, creando un collegamento diretto tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro, valorizzando l’identità e il tessuto produttivo della Sicilia.

Partecipazione

Associazioni di categoria, enti e imprese interessate a contribuire all’iniziativa possono aderire compilando il modulo disponibile al seguente link: Modulo di adesione.

© Riproduzione riservata