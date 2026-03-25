Mutui in Sicilia: a Ragusa richieste medie da oltre 110 mila euro

Il 2026 si apre con segnali positivi per il mercato dei mutui in Sicilia. Secondo i dati dell’Osservatorio realizzato da Facile.it e Mutui.it, nei primi due mesi dell’anno l’importo medio richiesto nell’isola è cresciuto del 2% rispetto allo stesso periodo del 2025, arrivando a 118.729 euro.

Tra le province siciliane spicca anche Ragusa, dove l’importo medio richiesto per un mutuo casa si attesta a 110.476 euro, un valore che colloca il territorio ibleo a metà della classifica regionale.

Ragusa a metà classifica tra le province siciliane

Analizzando i dati provinciali emerge come il mercato immobiliare e creditizio presenti differenze significative tra le diverse aree della regione.

In testa alla graduatoria si trova la provincia di Palermo, dove nei primi due mesi del 2026 l’importo medio richiesto ha raggiunto i 125.549 euro. Seguono Catania con 123.580 euro e Messina con 120.653 euro. Subito dopo si colloca Trapani con una media di 115.985 euro.

La provincia di Ragusa si posiziona quindi nella fascia centrale con 110.476 euro, davanti a Siracusa, dove l’importo medio è di 108.463 euro, e Agrigento con 99.431 euro. Chiudono la classifica Caltanissetta con 96.641 euro e Enna con 95.824 euro.

Mutui richiesti da persone sempre più giovani

Un altro dato interessante riguarda l’età media dei richiedenti mutuo in Sicilia, che nei primi due mesi del 2026 scende leggermente a 40 anni rispetto ai 41 registrati nello stesso periodo del 2025. Il valore medio degli immobili oggetto di finanziamento resta invece sostanzialmente stabile.

Diminuisce invece il peso delle surroghe, passate dal 26 per cento dello scorso anno al 21 per cento nel 2026.

Tasso fisso ancora preferito, ma cresce il variabile

Sul fronte della tipologia di tasso, il fisso resta la scelta più diffusa tra i siciliani. Tuttavia cresce in modo significativo la quota di chi sceglie un mutuo a tasso variabile o misto, passata in un solo anno da meno dell’1 per cento a quasi l’8 per cento delle richieste.

Secondo le simulazioni di Facile.it, per un mutuo da 126.000 euro della durata di 25 anni il miglior tasso variabile disponibile online parte da un TAN del 2,34 per cento con una rata iniziale di circa 555 euro. I migliori tassi fissi partono invece da un TAN del 3,15 per cento, con una rata di circa 607 euro, quindi circa 50 euro in più rispetto alla soluzione variabile.

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