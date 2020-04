Musumeci e la stretta su Pasqua e Pasquetta. Blindato anche lo Stretto - Ragusa Oggi

Musumeci e la stretta su Pasqua e Pasquetta. Blindato anche lo Stretto

Condividi su:

E così Nello Musumeci blinda Pasqua e Pasquetta, con un’ordinanza in sei articoli – firmata ieri sera – che proibisce esplicitamente «gite fuori porta» e spostamenti «nelle cosiddette seconde case e verso luoghi di villeggiatura» e conferma che la chiusura delle attività nei giorni festivi «si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per farmaci e per prodotti editoriali».

Prevista anche una stretta sullo Stretto. Gli spostamenti fra Messina e la Calabria «dal 10 aprile al 13 aprile, sono consentiti esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari, nonché per comprovati motivi di gravità e urgenza».

Nessun altro potrà traghettare fino a lunedì: uno stop a chiunque volesse intraprendere un “viaggio della speranza” per trascorrere in Sicilia i giorni di festa. Tanto più che l’ordinanza prevede di «intensificare i controlli sanitari agli approdi della Rada San Francesco, della Stazione Marittima e di Tremestieri» a Messina. Il coordinatore dell’Unità di crisi metropolitana è autorizzato ad «assumere un adeguato numero di medici». Le regole restrittive sui traghetti valgono fino a lunedì 13.

Fonte: La Sicilia