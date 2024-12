“Musica per la Pace”: uno spettacolo benefico a sostegno di Amnesty International

Giovedì 12 dicembre, alle ore 20:30, il Teatro Don Bosco di Ragusa ospiterà lo spettacolo benefico “Musica per la Pace”, organizzato dall’Associazione Culturale Musicale Shine in collaborazione con Amnesty International. L’evento, a ingresso gratuito previa prenotazione su Eventbrite, vuole essere un ponte tra arte e diritti umani, promuovendo i valori di pace, rispetto e speranza.

Un ricco programma musicale e artistico

La serata vedrà la partecipazione di allievi emergenti e maestri affermati, accomunati dalla volontà di creare un dialogo attraverso la musica. Tra i protagonisti, spicca il M° Angelo Privitera, storico collaboratore di Franco Battiato, che eseguirà alcuni dei brani più iconici del celebre cantautore, regalando emozioni intense.

Un momento speciale sarà dedicato alla suite musicale “Viaggio nei Quattro Elementi”, composta dal M° Giovanni Leon Dall’Ò, che unisce musica e natura per sensibilizzare sul diritto a un futuro sostenibile per le prossime generazioni.

Il repertorio dell’evento attraverserà i mitici anni ’70 e ’80, celebrando la musica che ha emozionato e segnato intere generazioni, con brani che coinvolgeranno il pubblico in un viaggio tra ricordi e riflessioni.

Non solo musica: poesia, testimonianze e proiezioni

Proiezioni video faranno da cornice agli spettacoli, mentre momenti di poesia e testimonianze dei rappresentanti di Amnesty International offriranno spunti di riflessione su temi cruciali come i diritti umani e la dignità. L’evento assume un significato particolare anche per la sua vicinanza alla commemorazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ricordando l’impegno globale per l’uguaglianza e la giustizia.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 3208477577, scrivere a info@shinerecords.it, o visitare il sito shinerecords.it.

Un appuntamento imperdibile per chi crede nel potere della musica come strumento di pace e cambiamento sociale.

