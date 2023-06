Musica jazz e parola per celebrare Bufalino. Questo sabato con Trio Giovanni Digiacomo e Flavio Boltro

Gesualdo Bufalino ha avuto un legame particolare con la musica afroamericana e in particolare con il jazz. “Bufalino era infatti un grande appassionato di questo genere musicale – ricorda Giuseppe Digiacomo, presidente della Fondazione Bufalino – come dimostrano la sua collezione discografica di dischi a 78 giri, esposta oggi nella sua biblioteca presso la Fondazione Bufalino, e i frequenti riferimenti alla musica afroamericana e ai suoi protagonisti presenti nella sua opera letteraria”.













Il Trio Giovanni Digiacomo è composto da Giovanni Digiacomo al sassofono alto, Matteo Frigerio alla batteria e Yazan Greselin al pianoforte. Digiacomo, classe 1991, ha avviato gli studi musicali a nove anni sotto la guida di Claudio Digiacomo. Dopo gli studi classici si avvicina al jazz con la guida di Carlo Cattano e si perfeziona attraverso masterclass con Ron Savage, Horacio "El negro" Hernadez, Giovanni Hidalgo, Daryl Lowery, Jim Kelly, Pat Martino, Kenn Scott Free, Ken Cervenka, Daryl Lowery, Mattew Nicholl, Jon Damian, Adam Nussbaum e Rosario Giuliani.









Nel 2008, a Umbria Jazz, arrivano i primi riconoscimenti con il premio “In Recognition of Outstanding Musicanship”. Poi una splendida carriera che lo porta in giro per l’Italia e anche in altri Paesi esteri per concerti e riconoscimenti.









L'ospite straordinario sarà Flavio Boltro, trombettista di grande fama, protagonista della scena jazzistica internazionale ormai da molti anni, e si unirà al trio per creare un'esperienza musicale unica e indimenticabile per gli spettatori. Il concerto "Bufalinojazz" prevede l'esecuzione di brani di jazz che Bufalino amava nel corso della sua vita e che sono contenuti in dischi oggi collezionati e esposti all’interno degli spazi della Fondazione. Il trio e l'ospite d'eccezione eseguiranno brani tratti dai dischi preferiti della collezione personale di Bufalino o citati nelle sue opere, creando un legame tra la musica e la letteratura e celebrando la passione di Bufalino per il jazz.