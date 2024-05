Musei e parchi archeologici regionali aperti gratuitamente domenica in Sicilia nel giorno della Festa della Repubblica italiana

E’ la seconda data delle tre che il Ministero della Cultura ha voluto per omaggiare la cultura e per renderla accessibile a tutti nei giorni particolarmente dedicati all’unità nazionale. La prima era stata il 25 aprile e la terza sarà il 4 novembre prossimo. Domenica, 2 giugno Festa della Repubblica, i musei ed i parchi saranno aperti e gratuiti in Sicilia. L’input del Ministero della Cultura è stato accolto già nei mesi scorsi dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, in linea con le disposizioni ministeriali.

Ingressi gratuiti. Non si paga il biglietto di ingresso.

Saranno visitabili in maniera gratuita anche i luoghi regionali della cultura regionali come la Galleria di Palazzo Abatellis, il museo archeologico “Antonio Salinas” ed il Museo d’arte moderna e contemporanea di Palermo, il museo di Trapani “Agostino Pepoli”, la Galleria di Palazzo Bellomo a Siracusa ed il museo interdisciplinare di Messina.







Gli orari di apertura nei vari siti siciliani, consultabili sui siti web, sono gli stessi che vengono rispettati nei giorni festivi e domenicali.

Ecco i luoghi aperti alle visite gratuite in Sicilia. PALERMO: Castello a mare, Castello della Cuba, Chiostro di Monreale, Chiostro di San Giovanni degli Eremiti, Castello della Zisa, Villino Florio, Oratorio dei Bianchi, Galleria d’arte moderna,

Casina alla Cinese, Museo Antonio Salinas, Museo Etnografico G. Pitrè, Ex Convento della Magione, Palazzo Riso, Palazzo Abatellis, Castello di Maredolce. Aperti anche l’Area archeologica e l’Antiquarium di Solunto, l’Area archeologica Monte Jato ed il Museo regionale di Terrasini.



TRAPANI: Parco archeologico di Segesta, Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Parco archeologico “Lilibeo-Marsala”, Area archeologica di Capo Boeo, Museo del Satiro a Mazara del Vallo, Castello Grifeo a Partanna e l’ex Stabilimento Florio a Favignana.



MESSINA: Teatro Antico di Taormina e Palazzo Ciampoli, Parco archeologico Naxos e Taormina, Parco delle Isole Eolie che si sviluppa tra Lipari, Panarea, Filicudi e Salina, Parco archeologico di Tindari ed l’Isola Bella a Taormina.



SIRACUSA: Parco archeologico Siracusa, Eloro, Area archeologica della Neapolis, Villa del Tellaro a Noto, Area archeologica di Megara ad Augusta e Casa Museo Antonino Uccello a Palazzolo Acreide.



ENNA: Parco archeologico Catania e Valle dell’Aci, Parco archeologico Morgantina e Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, Museo di Aidone.



CALTANISSETTA: Parco Archeologico di Gela.



RAGUSA: Area archeologica di Cava d’Ispica, Area archeologica Parco Forza, Convento della Croce a Scicli e Museo regionale di Ragusa.

© Riproduzione riservata