Muore pedone di 87 anni investito a Modica

Un uomo di 87 anni è morto dopo essere stato investito in via Nazionale, nai pressi di via Tirella, vicino piazza Rizzone. L’uomo, dopo essere stato investito, è stato trasportato all’ospedale Maggiore-Baglieri ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. La vittima sarebbe stata sbalzata a circa un metro dal punto di contatto.

L’UOMO E’ MORTO AL PRONTO SOCCORSO

L’87enne è morto al pronto soccorso dove era stato trasportato in gravi condizioni con alcune ferite al volto. Sull’incidente indagini da parte dei carabinieri.

