Muore in un incidente vicino Firenze: Modica in lutto per l’imprenditore Salvatore Barone

Un imprenditore modicano, Salvatore Barone, è morto in un tragico incidente che si è verificato il 29 settembre sulla A1, nei pressi di Firenze. Salvatore Barone, 47 anni, era il fondatore di una società leader nella realizzazione di piscine per privati. L’incidente si è verificato al collegamento tra Incisa, Pontassieve e Firenze.

L’INCIDENTE

Un minibus mercedes ha scavalcato, secondo le prime ricostruzioni, a grande velocità il guardrail invadendo la corsia opposta. A guidare il van era un 73enne di Prato, Saverio Picerno, che ha travolto e ucciso, sul colpo, Salvatore Barone. Feriti due passeggeri. Nell’impatto, è morto anche il 73enne di Prato.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco sul posto, l’elisoccorso ha trasportato i feriti in ospedale. Purtroppo, per l’imprenditore, non c’è stato nulla da fare. Sui social, in queste ore, si susseguono i messaggi di cordoglio per l’imprenditore, stimato e amato da tutti. Lascia moglie e una figlia. Ai familiari le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.