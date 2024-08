Muore alle porte di Pedalino un diciottenne a cavallo, investito da auto

Incidente mortale questa sera in provincia di Ragusa. A morire un giovane. Dalle prime informazioni, un giovane diciottenne è stato investito mentre era in sella ad un cavallo nei pressi della rotatoria di Pedalino sulla strada che conduce a Mazzarrone. L’impatto contro una Ford Kuga, guidata da un 41enne rimasto ferito e condotto all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, non ha lasciato scampo al giovane che è deceduto sul colpo. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso

