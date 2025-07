Multe salate e posti di blocco in spiaggia: parte l’operazione “Mari e Laghi Sicuri”

È partita ufficialmente l’operazione “Mari e Laghi Sicuri 2025”, la maxi-campagna estiva voluta dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto per garantire sicurezza, legalità e tutela ambientale lungo le coste italiane. Coordinata, per la Sicilia orientale, dalla Direzione Marittima di Catania, l’operazione coinvolge in prima linea la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pozzallo, impegnata lungo i 100 chilometri di litorale della provincia di Ragusa, da Acate a Ispica.

Un dispiegamento di forze imponente: cinque mezzi navali operativi via mare, presidi fissi a terra e un’unità di ricerca e soccorso attiva 24 ore su 24. L’obiettivo è chiaro: garantire una stagione estiva all’insegna della sicurezza della navigazione e della balneazione, proteggendo al contempo l’ambiente marino.

Le prime attività

E infatti i primi giorni di attività hanno già fatto registrare numerose infrazioni: cinque sanzioni amministrative per un totale di circa 5.200 euro. Le violazioni più gravi hanno riguardato l’assenza temporanea dell’assistente bagnante, la mancata predisposizione delle boe rosse a delimitazione della zona di balneazione e carenze nelle dotazioni di salvataggio.

Sotto la lente anche la nautica da diporto, settore in forte crescita nel Ragusano: particolare attenzione viene rivolta al rispetto delle distanze di sicurezza dalle aree di balneazione e alla presenza delle dotazioni obbligatorie a bordo. Le imbarcazioni in regola riceveranno il “Bollino Blu”, che evita controlli ripetitivi durante la stagione.

L'operazione "Mari e Laghi Sicuri" proseguirà fino al 21 settembre, coinvolgendo anche stabilimenti balneari, circoli nautici e aree protette.

Per ogni emergenza in mare restano attivi il numero blu 1530 e il numero unico 112, operativi gratuitamente 24 ore su 24.

