Muay Thai: il maestro comisano Angelo Corifeo ha combattuto in Thailandia

Il maestro Angelo Corifeo di Comiso ha recentemente affrontato un emozionante incontro di muay thai in Thailandia presso il prestigioso Bangla Boxing Stadium di Patong. Nonostante un incontro sfortunato al primo round, ha dimostrato grande determinazione e coraggio affrontando un avversario molto giovane e talentuoso, un forte pugile argentino.

Durante l’incontro, Corifeo ha dato il massimo, mettendo giù l’avversario con calci bassi devastanti, ma purtroppo è stato costretto ad interrompere il match dopo aver colpito accidentalmente l’elbow dell’avversario con la sua tibia. Nonostante ciò, ha ricevuto numerosi complimenti dalla folla presente, inclusi i thailandesi, che hanno apprezzato la sua dedizione e la sua performance sul ring. Il maestro ha sottolineato che la sua più grande vittoria è stata quella di affrontare avversari di alto livello e giovani, nonostante i suoi 40 anni, dimostrando determinazione e passione per il suo sport.

Corifeo ha espresso la sua gratitudine al manager Maikol e alla palestra Mai Karon Muay Thai per avergli offerto l’opportunità di partecipare a questa significativa esperienza. Ha ringraziato anche gli italiani e gli stranieri presenti nello stadio per il loro supporto, così come gli atleti con cui ha potuto condividere questa esperienza durante il campo di preparazione. Infine, ha rivolto un sentito ringraziamento ai suoi amati allievi in Italia per il loro costante sostegno.