MpA, il sindaco Fidone: «Parte dalla provincia di Ragusa un percorso di crescita e radicamento sul territorio, con tante nuove adesioni». A Ragusa patto con Rivoluzione Civica

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Il Movimento per l’Autonomia accelera il proprio percorso di radicamento in provincia di Ragusa e guarda ai prossimi appuntamenti elettorali con una struttura destinata a rafforzarsi ulteriormente. Nuove adesioni, organizzazione territoriale e accordi programmatici sono i tre elementi che caratterizzano questa fase politica dell’Mpa, che annuncia anche una specifica intesa a Ragusa con Rivoluzione Civica.

A tracciare il percorso è Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, che parla di una fase di crescita del movimento costruita attraverso l’ascolto, il confronto con i cittadini e il dialogo con amministratori e rappresentanti politici.

«Il Movimento per l’Autonomia avvia ufficialmente il percorso che lo condurrà da protagonista verso i prossimi impegni elettorali locali e regionali – afferma Fidone –. Stiamo registrando un entusiasmo sempre più crescente e prova ne è il partecipatissimo incontro organizzato a Comiso, promosso dal vice commissario Mpa Paolo Ferrara».

All’incontro hanno preso parte amministratori ed ex amministratori, professionisti, imprenditori ed esponenti del terzo settore provenienti dai diversi comuni della provincia di Ragusa. Un appuntamento che, nelle intenzioni del movimento, rappresenta un passaggio importante per consolidare la squadra e ampliare la presenza dell’Mpa sul territorio.

Nel corso dell’incontro hanno ufficializzato la propria adesione al movimento Gilda Battaglia e Mario Battaglia, entrambi di Comiso. Fidone cita inoltre Peppe Caruso e Antonello Di Giacomo, con i quali sottolinea di avere un rapporto storico di amicizia. A Modica si registra invece l’adesione di Nino Gerratana, già candidato a sindaco.

«L’adesione di Nino Gerratana darà di certo un grande impulso di idee e partecipazione», sottolinea Fidone.

L’obiettivo dichiarato è ora quello di strutturare il movimento nei diversi comuni della provincia e prepararsi alle questioni considerate strategiche per il territorio ibleo.

«È una fase di crescita dell’Mpa perché ci stiamo preparando alle battaglie sui grandi temi di questa provincia: l’aeroporto di Comiso, la mobilità, le infrastrutture, l’agricoltura, il turismo e l’ambiente», afferma Fidone, che ringrazia Paolo Ferrara «per il suo impegno costante e la capacità di aggregare».

«Il percorso è solo all’inizio – conclude –. A brevissimo verranno ufficializzati gli organigrammi organizzativi dei vari comuni della provincia e avremo nuove e qualificanti adesioni in tutti i comuni».

A Ragusa l’intesa con Rivoluzione Civica

Parallelamente al rafforzamento provinciale, a Ragusa l’Mpa apre un altro fronte politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Gaetano Mauro per l’Mpa e Filippo Frasca per Rivoluzione Civica hanno infatti siglato un accordo politico e programmatico che mette al centro sicurezza, sviluppo e identità territoriale.

L’intesa viene presentata come un accordo formale, fondato su impegni precisi e responsabilità reciproche. Tra i primi punti di convergenza c’è la sicurezza, tema che Rivoluzione Civica indica come uno dei propri pilastri e che l’Mpa dichiara di condividere pienamente.

Particolare attenzione viene riservata al centro storico di Ragusa, per il quale le due forze politiche chiedono interventi concreti per restituire vivibilità, decoro e tranquillità ai cittadini. Tra le proposte richiamate nell’accordo figurano la «Sicurezza integrata» e la redazione dei «Patti per la Sicurezza».

Ma l’intesa guarda anche oltre il tema della sicurezza e individua altri due assi strategici.

Il primo riguarda la sovranità e la governance territoriale: Mpa e Rivoluzione Civica sostengono la necessità di riportare la gestione degli asset strategici della provincia, dall’aeroporto all’università, maggiormente nelle mani del territorio, con l’obiettivo di orientare le scelte di sviluppo alle esigenze della provincia di Ragusa.

Il secondo riguarda la proiezione internazionale e lo sviluppo economico, con l’idea di rafforzare i rapporti con Malta per creare nuovi sbocchi commerciali, turistici e istituzionali.

Filippo Frasca e Gaetano Mauro confermano quindi che Mpa e Rivoluzione Civica si presenteranno insieme alle prossime elezioni amministrative di Ragusa, sulla base di una proposta programmatica che viene definita solida e aperta al confronto.

L’alleanza, infatti, non viene presentata come una coalizione chiusa. «Siamo pronti ad allearci con chiunque condivida questi principi fondanti», è il messaggio dei due esponenti, indicando però come obiettivo prioritario quello di ricondurre il progetto all’interno di un perimetro di centrodestra.

L’auspicio espresso è quello di contribuire a una «reale ed effettiva unità» del centrodestra a Ragusa e, più in generale, in tutta la provincia.

I dettagli dell’accordo programmatico e le prossime tappe del percorso politico saranno illustrati da Gaetano Mauro e Filippo Frasca nel corso di una convention pubblica, prevista prima dell’avvio della prossima manovra economica all’Ars.

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