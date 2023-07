Movida, motorini truccati e rintracciati 4 stranieri irregolari: i controlli delle Forze dell’Ordine

Le autorità della provincia di Ragusa, in seguito alla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno emesso specifiche ordinanze per attuare misure di vigilanza e controllo del territorio.

CONTROLLI AI LOCALI DELLA FASCIA COSTIERA

Durante il fine settimana appena trascorso, sono stati predisposti servizi specifici nelle località balneari di Marina di Ragusa, Ispica, Donnalucata, Punta Secca e Scoglitti. Le pattuglie hanno operato sinergicamente per prevenire e reprimere reati di vario tipo, con particolare attenzione a quelli predatori e legati agli stupefacenti, oltre a intervenire su condotte incivili che minacciano la sicurezza e il decoro urbano.

Nel contesto dei servizi, sono stati effettuati controlli di polizia amministrativa presso gli esercizi pubblici, con particolare riguardo alla verifica dell’impatto acustico, in risposta alle segnalazioni dei residenti riguardo al disturbo della quiete pubblica. Alcune attività commerciali sono in fase di verifica per quanto riguarda la documentazione autorizzatoria, e si attendono i riscontri dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) riguardo alle emissioni acustiche di alcuni locali che diffondevano musica ad alto volume.

MULTE PER I MOTORINI TRUCCATI

A Marina di Ragusa, l’area del Porto Turistico è stata oggetto di particolare attenzione, e la presenza costante delle Forze dell’Ordine durante il fine settimana è risultata efficace nel prevenire risse e condotte illecite.

Complessivamente, sono state identificate 400 persone e controllati 170 mezzi, con diverse contravvenzioni al Codice della Strada e il sequestro di alcuni veicoli. Durante i controlli, sono state emesse multe a numerosi ciclomotori per l’emissione di rumori molesti, alcuni dei quali hanno subito sanzioni anche per l’alterazione delle caratteristiche tecniche.

QUATTRO STRANIERI IRREGOLARI A SANTA CROCE RIPORTATI A CALTANISSETTA

Inoltre, durante controlli straordinari a Santa Croce Camerina, lo scorso giovedì, sono stati rintracciati quattro cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale. Di conseguenza, il Questore di Ragusa ha disposto il loro trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta, in seguito all’esecuzione del provvedimento di espulsione firmato dal Prefetto. I quattro stranieri sono stati accompagnati presso la struttura nissena da dispositivi di scorta a cura della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.