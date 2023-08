Movida e Controlli a Marina, Santa Croce e nel modicano: sanzionate attività irregolari

Attività non in regola con le autorizzazioni amministrative e controlli della polizia in tutte le località balneari della provincia interessate dalla cosiddetta “movida”.

I CONTROLLI

Nella frazione di Marina di Ragusa, sono stati controllati diversi esercizi pubblici e uno di essi è stato trovato non in regola con le autorizzazioni amministrative e di Pubblica Sicurezza. Sono stati inoltre controllati i distributori automatici H24 per verificare il rispetto delle ordinanze sindacali che vietano la vendita di alcolici e bottiglie di vetro nelle ore notturne.

Anche nelle località balneari modicane sono stati eseguiti controlli e la Guardia di Finanza ha effettuato sanzioni per violazioni fiscali. Altre irregolarità sono state segnalate all’ufficio Divisione Polizia Amministrativa della Questura.

Nelle località marinare di Santa Croce Camerina e Comiso, numerosi esercizi pubblici sono stati controllati e una sanzione è stata emessa per occupazione abusiva di suolo pubblico.

ALTRI CONTROLLI

Nel complesso, sono state controllate 214 persone e 31 attività commerciali. Inoltre, sono stati controllati veicoli e motorini con l’obiettivo di prevenire situazioni che potrebbero causare intralcio alla viabilità pubblica o disturbare la quiete pubblica. Sono state elevate 14 contravvenzioni al Codice della Strada.

Inoltre, sono stati adottati provvedimenti amministrativi di espulsione per 13 stranieri irregolari nelle località di Vittoria e Santa Croce Camerina.