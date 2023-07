Movida a Marina di Ragusa: controlli serrati. Plauso da Confcommercio

La movida notturna a Marina di Ragusa rappresenta a volte una problematica non indifferente, con il rischio di danneggiare la tranquillità dei residenti e degli operatori commerciali. Tuttavia arrivano segnali importanti provenienti dalle forze di polizia che hanno coordinato un’attività di controllo e monitoraggio efficace durante la movida notturna nelle ultime settimane.

Plauso arriva da Confcommercio Ragusa anche in riferimento alla presenza dei controlli pure a Ragusa superiore.

Il presidente sezionale di Confcommercio Ragusa, Danilo Tomasi, ha espresso la propria soddisfazione per l’attività di controllo e monitoraggio effettuata dalle forze di polizia a Marina di Ragusa, soprattutto durante la movida notturna. Tomasi ha affermato che questo approccio ha contribuito a garantire un minimo di tranquillità nell’area, a beneficio non solo dei cittadini ma anche degli operatori commerciali.

“Stanno arrivando segnali importanti, a Marina di Ragusa, dalle forze di polizia che, con il coordinamento della Questura, sta controllando e monitorando quello che accade di giorno ma, soprattutto, la notte con riferimento alla movida. E’ un modus operandi che apprezziamo per il fatto che lo stesso è riuscito, negli ultimi tempi, a garantire un minimo di tranquillità a tutto il territorio a beneficio, ovviamente, dei cittadini ma anche, e soprattutto, degli operatori commerciali”, ha dichiarato Tomasi.

La presenza costante delle forze dell’ordine, secondo Tomasi, è fondamentale per garantire il rispetto delle regole e l’ordine pubblico, ma anche per assicurare agli operatori del settore la possibilità di effettuare al meglio il proprio lavoro. In questo senso, il presidente sezionale di Confcommercio Ragusa ha accolto con favore l’inserimento di nuove unità nel corpo della polizia municipale, che consentiranno di intensificare i presidi di controllo su tutto il territorio durante la stagione estiva.

Tomasi ha anche sollecitato un’attenzione particolare per il centro storico superiore e per Ibla, oltre a Marina di Ragusa, sottolineando l’importanza dei presidi e dei controlli da parte delle autorità competenti su tutto il territorio. Secondo il presidente sezionale di Confcommercio Ragusa, solo in questo modo si può accompagnare al meglio quella che si preannuncia una buona stagione estiva sotto tutti i punti di vista, soprattutto sul piano commerciale.

Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, ha sottolineato l’importanza dell’attenzione costante da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio ibleo, affermando che solo in questo modo l’economia della zona può sperare di crescere nella maniera più sana e corretta possibile.