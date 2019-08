Motorini scorrazzanti: sanzioni e sequestri a Modica Alta - Ragusa Oggi

Motorini scorrazzanti: sanzioni e sequestri a Modica Alta

Martedì sera è stato effettuato da parte della Polizia Municipale di Modica, un programmato servizio di controllo presso Piazza Principe di Piemonte (cosiddetto Pizzo) a Modica Alta, a seguito delle diverse segnalazioni dei residenti circa la presenza di motorini scorrazzanti e giovani che disturbano. È utile precisare che da qualche mese il posto è stato regolamentato in zona a traffico limitato eccetto i residenti e da alcuni giorni è stata dotata di videosorveglianza.

Nel corso del servizio è stato sequestrato un motociclo per guida senza casco, altri sono stati sanzionati insieme ad alcuni veicoli non autorizzati. Nella stessa giornata state contestate due violazioni ambientali per abbandono di rifiuti mentre sono state contestate tre sanzioni nel corso di un posto di controllo con auto civetta per uso del telefonino alla guida.