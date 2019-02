mosaico notizie in evidenza - L'Europa e finanziamenti. L'iniziativa dei 5 Stelle per fare impresa con i fondi europei - Ragusa Oggi

mosaico notizie in evidenza – L’Europa e finanziamenti. L’iniziativa dei 5 Stelle per fare impresa con i fondi europei

“L’Europa fino in fondo”. Questo il titolo dell’incontro promosso dal Movimento 5 Stelle presentato ieri sera presso l’Hotel Montreal di Ragusa come prima tappa di una serie di appuntamenti (oggi sabato 16 febbraio anche a Vittoria e Modica) che il deputato regionale del M5S Luigi Sunseri sta effettuando in tutta la Sicilia per dar modo di conoscere nei minimi dettagli tipologia, modalità e consistenza per l’accesso ai fondi europei.

Presenti il deputato regionale ragusano Campo. l’ex sindaco di Ragusa Piccitto, il capogruppo consiliare del M5S Federico e diversi consiglieri di Palazzo dell’Aquila. Sunseri, presentato al numeroso pubblico in sala dal consigliere Giovanni Gurrieri, ha sciorinato con l’aiuto di due suoi collaboratori tutte le componenti dei Fondi europei, il loro inserimento del bilancio regionale, le modalità con le quali accedere ai finanziamenti con una precisione “millimetrica” per un’iniziativa che ha trovato vasto consenso in sala e che ne troverà ancor di più per quanti volessero collegarsi con lui per avere ulteriori dettagli.

Un’iniziativa davvero encomiabile da parte del M5S per fare accedere ai finanziamenti tante persone che non sapevano e non sanno come poterne usufruire. Franco Portelli

[image: image.png] [image: image.png]