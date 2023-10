Morto Matteo Battaglia, il giovane comisano travolto nel crollo di un sottotetto

È morto martedì sera Matteo Battaglia, il giovane comisano rimasto gravemente ferito nell’incidente di domenica pomeriggio in via Generale Amato.

Il giovane si trovava all’interno di un locale commerciale di via generale Amato a Comiso quando sarebbe stato coinvolto nel crollo improvviso di un controsoffitto /soppalco.

Immediati i soccorsi. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il giovane è stato subito portato in ospedale a Vittoria e poi trasferito d’urgenza a Catania. Inutili i tentativi di salvargli la vita. È morto dopo due giorni.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia di Stato.

Stava visionando un locale da prendere in affitto

Un incidente quasi senza un perché. Michele Battaglia, 20 anni, si trovava insieme alla sua fidanzata per visionare un locale commerciale da prendere in affitto. L’incidente, del tutto inaspettato per una situazione di pericolo imprevedibile.

Matteo Battaglia aveva perso la mamma quando era ancora un bambino. Ora, a 20 anni, aveva cominciato a fare dei programmi per la sua vita. Era molto stimato e apprezzato dai suoi amici, era conosciuto da tanti. Sul web si sono moltiplicati le attestazioni di cordoglio per la morte del giovane.