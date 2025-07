Morto il procuratore capo Dolcino Favi. Era nato a Modica e combatté la mafia del Sud Est siciliano

Lutto nella magistratura siciliana: la notte scorsa si è spento Dolcino Favi, forte incarnazione dell’impegno antimafia in provincia ed ex Procuratore Capo a Siracusa. Nato a Modica 85 anni fa, Dolcino Favi ha dedicato la carriera alla lotta alla criminalità organizzata, affrontando anche alcune pesanti intimidazioni, negli anni Ottanta.

Fu noto per essere stato sostituto procuratore a Siracusa negli anni della crescente presenza mafiosa sul territorio, esprimendo con determinazione la convinzione che “la mafia non sarebbe potuta arrivare in città senza il radicarsi di una cultura mafiosa”. In seguito fu chiamato a Catanzaro come procuratore generale facente funzione, dove assunse l’inchiesta “Why Not” originariamente coordinata da Luigi De Magistris.

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore, a partire da quello ufficiale della Camera Penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa, che si è stretta con profondo dolore attorno all’avvocato Francesco Favi, figlio del procuratore scomparso. “Figura di altissimo profilo istituzionale, ma soprattutto uomo di straordinarie qualità umane”, si legge nella nota firmata dal presidente avvocato Giuseppe Gurrieri, in cui si ricordano “l’umanità, la cortesia e la disponibilità al dialogo” del dottor Favi, qualità che hanno lasciato “un segno indelebile in chi ha avuto l’onore di conoscerlo e collaborare con lui”.

Altri attestati di stima arrivano dal Movimento Forense che attraverso il suo presidente avvocato Vito Cosentino ha espresso “profondo cordoglio per la scomparsa del Procuratore Dolcino Favi, figura di rilievo della magistratura italiana, uomo di straordinaria competenza e dedizione al servizio della giustizia”, stringendosi con affetto attorno al collega Francesco Favi. I funerali si svolgeranno domani, martedì 29 luglio, alle 17:30 nella chiesa di Santa Rita, a Siracusa.

© Riproduzione riservata