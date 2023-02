Agostino Fera, ex Procuratore della Repubblica di Ragusa, è morto. E’ stato magistrato nella sede giudiziaria di Ragusa per quasi 40 anni, lavorando come sostituto e poi come procuratore capo fino al 1992.

Nelle ultime settimane, il suo stato di salute si era peggiorato e i suoi problemi di salute si erano aggravati. La sua morte ha suscitato grande tristezza nella comunità di Ragusa e nell’ambiente giudiziario. Fera ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della giustizia e alla lotta contro la criminalità.