Morte Tusa, Maria Rita Schembari sindaco Comiso: "La Sicilia perde un assessore eccezionale" - Ragusa Oggi

Morte Tusa, Maria Rita Schembari sindaco Comiso: “La Sicilia perde un assessore eccezionale”

“Tragica, improvvisa e prematura la dipartita dell’ archeologo e Assessore Regionale Sebastiano Tusa. Non ci sono parole per descrivere tale perdita. La Sicilia tutta, perde un grandissimo studioso ed un eccezionale Assessore”. Dichiarazioni del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

“ Una stretta di mano ed un arrivederci al 15 di aprile sono le ultime cose con le quali ci eravamo lasciati con Sebastiano Tusa, nell’incontro del 27 febbraio, in occasione dell’inaugurazione del laboratorio scientifico del museo civico di storia naturale di Comiso – esordisce così il sindaco di Comiso, evidentemente addolorata dalla tragica notizia –

Tusa aveva avuto parole di grande elogio per la realtà di Comiso tanto da promettere di tornare nella nostra città per un’intera giornata e mettersi a disposizione per ascoltare le esigenze relative al patrimonio architettonico che ha bisogno di grandissime cure. La sua predisposizione alla bellezza ed all’arte erano i suoi più grandi meriti. La Sicilia tutta, perde un grandissimo studioso ed un eccezionale Assessore ai beni culturali”.

Ricordiamo che il dott. Sebastiano Tusa è rimasto vittima di un disastro aereo del volo, con altri 157 passeggeri a bordo, che era diretto in Kenya per un progetto dell’Unesco.