Morte di Silvana Perticone: la Procura apre un fascicolo sulla morte, indagati quattro medici. Disposta autopsia

La Procura di Ragusa, in seguito all’esposto presentato dai familiari di Silvana Perticone, ha aperto un fascicolo per ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario. La donna è deceduta all’età di 56 anni all’ospedale di Vittoria.

I famigliari di Silvana Perticone, rappresentati dall’avvocato Alfredo Vinciguerra del Foro di Ragusa, hanno presentato denuncia querela presso la stazione dei carabinieri di Vittoria, chiedendo all’autorità giudiziaria di accertare i fatti, le esatte cause della morte di Silvana Perticone ed eventuali omissioni da parte dei medici che l’hanno seguita.

LA VICENDA

I familiari di Silvana Perticone hanno riferito che la donna è stata condotta due volte all’ospedale Gravina di Caltagirone, in provincia di Catania, per forti dolori intestinali e vomito, ma è stata dimessa con una cura domiciliare non efficace. Successivamente è stata indirizzata al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove è stata sottoposta a esami che hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico d’urgenza. Nonostante l’operazione, la donna è deceduta il giorno successivo.

La Procura ha iscritto nel registro degli indagati quattro medici, due in servizio all’ospedale di Caltagirone e due all’ospedale di Vittoria. È stato disposto l’esame autoptico sulla salma e l’incarivo verrà conferito sabato. Sequestrate anche le cartelle cliniche, che concorreranno ad accertare l’esatta causa del decesso e eventuali responsabilità mediche.

