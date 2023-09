Morì tragicamente lo stesso giorno dei suoi cugini, Alessio e Simone. Un perito per ricostruire l’incidente a Samuele Giudice

Sarà un perito nominato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale a seguito del quale, l’11 luglio scorso sulla Sp 25 Ragusa – Marina di Ragusa, ha perso la vita Samuele Giudice, meccanico 38enne.

ERA IL PRIMO CUGINO DI SIMONE E ALESSIO

Una circostanza ancora più tragica è quella che coinvolge la famiglia dei cuginetti Alessio e Simone D’Antonio che, appena undicenni vennero falciati da un suv proprio l’11 luglio del 2019. Samuele Giudice infatti era primo cugino dei due bambini, figlio di una delle sorelle di Toni e Alessandro D’Antonio i genitori di Simone e Alessio ed è deceduto proprio nel giorno dell’anniversario dell’incidente ai bambini che morirono a qualche giorno di distanza l’uno dall’altro.

IL TRAGICO INCIDENTE

Il 38enne è stato investito da una Bmw condotta da un cittadino ragusano di origine albanese poco più che ventenne. Secondo le cronache dell’epoca, l’uomo stava raggiungendo la moglie e i figli, due gemelli di 9 anni, che erano in un’altra vettura e che hanno assistito al drammatico evento.

LA NOMINA DEL PERITO

Si terrà il 13 settembre in Tribunale a Ragusa, l’incidente probatorio richiesto dalla Procura, durante il quale verrà conferito l’incarico al perito che dovrà accertare la dinamica di quanto accaduto, ricostruendo traiettorie e velocità dell’autovettura investitrice per definire i profili di responsabilità. I legali che rappresentano le persone offese (i parenti della vittima), gli avvocati Fabrizio Cavallo, Carlo Gardillo e Laura Spada, e la difesa del 20enne rappresentata dall’avvocato Matteo Anzalone, non nomineranno consulenti di parte