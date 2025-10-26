Monterosso Almo inaugurate le nuove aree di servizio dello stadio comunale. FOTO

Giornata di festa oggi a Monterosso Almo, dove sono state inaugurate le nuove aree di servizio dello stadio comunale, frutto di un importante investimento di circa 400 mila euro. Il taglio del nastro è stato affidato al sindaco Salvatore Pagano e all’assessore allo sport Paolo Amato, alla presenza degli onorevoli Nello Dipasquale e Giorgio Assenza e della delegata della Provincia regionale, Maria Monisteri, che hanno voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni a un progetto atteso e sentito dalla comunità monterossana.

Il finanziamento ha consentito la realizzazione delle tribunette, dei nuovi spogliatoi, dei servizi igienici e il completamento delle aree funzionali del campo sportivo, un’opera che, come ha ricordato il primo cittadino, ha avuto un iter lungo e non privo di difficoltà. “Abbiamo vissuto vicissitudini particolari – ha spiegato il sindaco Pagano – ma alla fine siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento che oggi ci permette di restituire ai cittadini uno spazio rinnovato, sicuro e accogliente”.

L’intervento, che riqualifica un impianto da sempre punto di riferimento per i giovani e per le attività sportive locali, non segna però la conclusione dei lavori. L’amministrazione, che ha ringraziato gli on. Dipasquale, Assenza e Abbate, ha infatti annunciato che il campo da gioco sarà oggetto di un futuro intervento, con l’obiettivo di installare un manto in erba sintetica per rendere l’impianto pienamente fruibile tutto l’anno.

Durante la cerimonia inaugurale, un momento di particolare emozione ha accompagnato la scopertura della lapide commemorativa dedicata a Santo Carnibella, figura storica dello sport monterossano, allenatore e grande appassionato di calcio che ha dato tanto alla comunità. “Oggi – ha ricordato il sindaco – abbiamo voluto rendere omaggio a un uomo che ha dedicato tempo, passione e impegno alla crescita sportiva dei nostri ragazzi e alla valorizzazione del calcio locale. La sua famiglia era qui con noi a condividere questo tributo, che rappresenta un segno di riconoscenza per quanto fatto per Monterosso”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’onorevole Nello Dipasquale, che ha ricordato il percorso che ha portato al finanziamento: “È un intervento che ho avuto l’onore di far finanziare nel 2017, con fondi confermati a luglio 2018, e che oggi viene finalmente consegnato alla città di Monterosso e al suo mondo sportivo. È un’opera importante – ha sottolineato – che diventa punto di riferimento non solo per i giovani della città, ma per tutto il territorio montano. Quando il lavoro fatto con serietà porta a risultati concreti per le comunità, è sempre una grande soddisfazione”.

L’inaugurazione di oggi segna dunque una nuova tappa per la crescita sportiva e sociale di Monterosso Almo, che grazie a questo intervento rafforza la propria vocazione di comunità attenta ai giovani e alla promozione dello sport come valore di aggregazione e identità.

