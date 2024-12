Monopattino contro auto a Vittoria: ferita in modo lieve, è stata multata

Monopattino contro auto questa mattina a Vittoria. Una donna di 35 anni, che viaggiava in monopattino elettrico, si è scontrata con un’auto all’angolo tra via Roma e via Nino Bixio. La giovane non indossava il casco, così come obbligatorio alla luce del nuovo codice della strada entrato in vigore sabato scorso. Per questo è stata multata dai vigili urbani, intervenuti per i rilievi.

In più la giovane donna procedeva controsenso il che aggrava la sua situazione.

Nello scontro, la donna è caduta a terra, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Per lei la probabile frattura di un braccio e altre ammaccature.

