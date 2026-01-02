La giornalista Rai Monica Maggioni incantata da Scicli: visita al MACc tra arte e cultura contemporanea

Scicli si conferma crocevia di arte, cultura e pensiero contemporaneo. Questa mattina la giornalista Monica Maggioni ha visitato il MACc – Museo d’Arte Contemporanea del Carmine, accompagnata dall’artista Emilio Isgrò, rimanendo profondamente affascinata dalla città e dal percorso espositivo ospitato nello storico complesso.

Inviata di guerra, già direttrice del Tg1 e successivamente Presidente della Rai, Monica Maggioni ha preso parte alla visita insieme a un nutrito gruppo di intellettuali, accolti dall’Amministrazione comunale. Il cuore dell’esperienza è stata la mostra “L’Opera delle formiche”, uno dei progetti più rappresentativi della poetica di Emilio Isgrò, che ha guidato personalmente gli ospiti attraverso le sale del museo, offrendo chiavi di lettura e riflessioni sul significato dell’opera.

La visita si è trasformata in un momento di confronto culturale di alto profilo, capace di unire arte visiva, memoria, linguaggio e impegno civile, elementi centrali nel lavoro di Isgrò e nella missione del MACc. La presenza di Monica Maggioni ha dato ulteriore prestigio all’evento, rafforzando il ruolo di Scicli come luogo di riferimento nel panorama culturale nazionale.

Tra gli ospiti anche Gilda Bojardi, direttrice del mensile Interni e fondatrice del FuoriSalone di Milano, figura di spicco del design e della comunicazione culturale internazionale. La sua partecipazione sottolinea il dialogo sempre più stretto tra il mondo dell’arte contemporanea, dell’architettura e della creatività, di cui Scicli si fa interprete autorevole.

