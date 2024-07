Mondiali basket under 17: Italia in semifinale, ottima gara del “nostro” Mattia Ceccato

L’Italia Under 17 di basket approda alle semifinali. La squadra allenata da Giuseppe Mangone ha vinto questo pomeriggio contro il Porto Rico con il punteggio di 83 – 65. In campo, per buona parte della gara, anche il giovane Mattia Ceccato, comisano, protagonista di una buona gara, con sette punti totalizzati e numerosi rimbalzi. Qualche canestro è stato inoltre annullato per fallo.

Maglia numero 25, gioca da play e da guardia

Ceccato, maglia numero 25, è un giocatore importante nell’assetto dell’Italia Under 17, capace di giocare nel ruolo di guardia e, all’occorrenza, a seconda del quintetto in quel momento schierato in campo, anche nel ruolo di play.

Con il successo di questo pomeriggio gli azzurrini approdano in semifinale, un traguardo mai raggiunto prima. Domani pomeriggio affronterà la vincente della gara tra Turchia e Spagna che si sta disputando in serata.

Nell’altra semifinale si affronteranno Stati Uniti e Nuova Zelanda, quest’ultima già battuta dall’Italia tre giorni fa. A loro volta, nella semifinale gli Stati Uniti avevano eliminato il Canada e la Nuova Zelanda si era imposta contro la Lituania.

Domani dunque è il giorno delle due semifinali e domenica si disputerà la finale, la gara conclusiva.

Si gioca con ritmi molto alti, con una gara al giorno o ogni due giorni e l’allenatore Mangone ha ruotato tutti i giocatori a sua disposizione facendo riposare il giovane Mattia Ceccato nei minuti finali per permettergli di conservare le forze per l’importante e impegnativa gara di domani. Il suo apporto, in quanto atleta capace di giocare in più ruoli, è determinante per l’Italia.

“Siamo molto felici, paradossalmente aver cominciato il Mondiale con qualche difficoltà e due sconfitte ci fa assaporare ancor di più questo bel risultato – ha detto il coach Mangone a fine partita -. La verità è che quando siamo arrivati qui probabilmente ci mancava ancora qualcosa a livello di intesa e comunicazione: in questo senso i ragazzi sono stati straordinari a riallinearsi e compattarsi anche dopo due ko e già con la Nuova Zelanda si è visto un cambio di passo perché abbiamo ritrovato quel legame che lo scorso anno di aveva fatto stare bene e divertire. La vittoria con l’Australia, al termine di una partita da montagne russe tra momenti belli e altri complicatissimi, ci ha dato quell’energia positiva che anche oggi abbiamo cavalcato. Siamo saliti di colpi giorno dopo giorno, sappiamo che nessuna Nazionale Under 17 Maschile era mai arrivata nelle prime quattro e di questo certamente siamo orgogliosi ma ovviamente il Mondiale non finisce qui. Ci attendono due partite di altissimo livello, le dobbiamo e vogliamo onorare nel migliore dei modi anche per rendere orgogliose le tante persone che ci stanno sostenendo qui e a distanza. Se siamo entrati nelle migliori quattro squadre del Mondiale il merito è di tutti, dei ragazzi in campo ma anche di tutto lo staff che sta facendo qualcosa di straordinario e ci dà tanta energia e positività, oltre alla possibilità di doverci preoccupare solo di quanto dobbiamo fare in campo”.

Uno degli atleti più promettenti: indossa la casacca dell’Olimpia Milano

Mattia Ceccato, 17 anni compiuti qualche giorno fa, ha giocato nell’ultimo anno nell’Olimpia Milano, la squadra più prestigiosa della pallacanestro italiana. Nell’anno precedente aveva giocato a Bologna.

Giovane promessa del basket italiano viene ritenuti uno degli atleti più interessanti del vivaio italiano, già nel mirino di numerose squadre. Per la prossima stagione, è stato confermato nelle giovanili dell’Olimpia Milano.

