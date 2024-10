Modica celebra la 74esima Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro

Oggi, 13 ottobre, si celebra la 74ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, istituita nel 1998 su richiesta dell’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), con il Patrocinio della Rai. La giornata è un’occasione per riflettere sui dati degli infortuni sul lavoro e discutere le misure necessarie per migliorare la sicurezza. Eventi commemorativi si svolgono in tutta Italia, e a Modica il programma prevede la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, una Messa presso la Chiesa di San Pietro, e una cerimonia civile con la partecipazione delle autorità locali, tra cui la Presidente territoriale ANMIL Maria Agnello, il Sindaco di Modica Maria Monisteri e rappresentanti dell’INAIL e delle forze politiche, civili e militari.

L’importanza della sensibilizzazione

Maria Agnello ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare le forze politiche affinché la sicurezza sul lavoro diventi una priorità nazionale, evidenziando la necessità di rivedere la normativa del 1965 per proteggere meglio le vittime e le loro famiglie. La crisi economica ha accentuato la tendenza a trascurare la prevenzione e la formazione, rendendo ancora più urgente un impegno concreto per ridurre infortuni, morti e malattie professionali. Lo spot ufficiale della Giornata può essere visualizzato qui e scaricato tramite il link fornito.

