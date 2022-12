Modica: L’ex assessore al bilancio Aiello proiettata alla candidatura a Sindaco?

L’ex assessore al bilancio Annamaria Aiello candidata a Sindaco di Modica? E’ questa la domanda che in queste ore molti si stanno ponendo, anche all’interno dell’entorurage dell’On. Ignazio Abbate. D’altronde i tempi per la individuazione da parte delle forze politiche di coloro i quali saranno chiamati alla corsa della poltrona di primo cittadino, sono quasi maturi e certamente, dopo le festività, si aprirà ufficialmente il dibattito sull’argomento. C’è però chi teme nella squadra di Abbate che i giochi siano già fatti e che l’ex colonnello di Abbate, all’interno della sua giunta, Annamaria Aiello, appunto, sarà la donna sulla quale l’ex sindaco punterà per conquistare nuovamente Palazzo San Domenico. I conti sembrerebbero pareggiare. La Aiello ha certamente permesso ad Abbate di muoversi con grandissima agilità nel complicatissimo mondo del bilancio comunale peraltro sempre claudicante e dalle condizioni incerte. Ha permesso quindi ad Abbate di poter amministrare la cosa pubblica senza il pensiero della copertura economica per la quale la delegata era sempre pronta a trovare le dovute soluzioni. Altro punto a favore della Aiello, la sua disponibilità, tramutata poi in concretezza, alla candidatura alle nazionali. E’ stata ufficialmente candidata infatti alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale P03 (Ragusa – Siracusa) sotto il logo di Noi Moderati. Lo spirito di servizio e l’esser parte di una squadra, soprattutto in quella di Abbate, richiede e comporta assoluta disponibilità e sacrificio per il bene comune. La Aiello l’hi ha dimostrati tutti al suo capo politico. Altro punto a suo favore l’essere una donna che di questi tempi rappresenta in politica certamente un valore aggiunto. E non a caso, la Aiello è l’unica che, per nome e cognome, Abbate ricorda e ringrazia nel suo comunicato stampa con il quale annuncia che la sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana al termine dell’adunanza in contraddittorio, ha espresso la propria approvazione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Modica. Abbate ringrazia tutti ma al termine si sofferma proprio sulla Aiello ricordando che ha svolto un lavoro impagabile in questi anni e se oggi il parere è stato positivo c’è tanto del suo operato in questo. Insomma più che un ringraziamento vero e proprio appare come una sorta di investitura quasi ufficiale. Vedremo cosa accadrà nell’immediato. Per adesso quando parliamo della Aiello candidata Sindaco mettiamo un punto interrogativo. In un prossimo futuro scopriremo se dovremmo sostituirlo con un punto esclamativo o no.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it