Modica, voucher comunali e dignità delle famiglie: quando una calza della Befana può essere necessità

Il periodo delle feste è, per definizione, il tempo della condivisione, dell’attenzione verso chi è più fragile e della capacità di guardare oltre le regole per coglierne lo spirito. È proprio da questa riflessione che nasce la segnalazione di una mamma modicana, destinataria del voucher comunale per le famiglie a basso reddito, che ha scelto di raccontare pubblicamente un episodio vissuto durante la spesa natalizia.

Il voucher, come previsto dalle disposizioni comunali, è destinato all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, con l’esclusione esplicita di alcolici, prodotti energizzanti e cosmetici. Una misura pensata per garantire sostegno concreto alle famiglie in difficoltà, aiutandole a riempire il frigorifero e la dispensa con alimenti essenziali.

Ed è proprio nel delicato equilibrio tra regola e umanità che si inserisce l’episodio segnalato. Alla cassa di un supermercato cittadino, alla mamma sarebbe stato impedito di acquistare, tramite voucher, due calze della Befana per i propri figli, oltre a patatine e merendine, ritenuti non beni di prima necessità.

Il punto, però, non è stabilire chi abbia avuto torto o ragione. Non si tratta di giudicare l’operato della cassiera, chiamata ad applicare regole spesso rigide e non sempre di immediata interpretazione, né di mettere in discussione la ratio del voucher, che resta uno strumento fondamentale per garantire proteine, vitamine e alimenti indispensabili alle famiglie più fragili.

La riflessione, piuttosto, riguarda il significato più profondo di “necessità”, soprattutto quando si parla di bambini. In un periodo come quello natalizio, una calza della Befana può rappresentare molto più di qualche dolcetto: può essere un momento di normalità, di inclusione, di leggerezza per piccoli che vivono quotidianamente una situazione economica pesante. Un gesto semplice, capace di restituire un sorriso.

La mamma che ha raccontato l’accaduto lo ha fatto con l’obiettivo di tutelare la dignità propria e di tante altre famiglie, affinché un aiuto pensato per sostenere non si trasformi, nemmeno involontariamente, in un’esperienza di disagio o umiliazione.

Forse, allora, il messaggio che emerge è un invito alla elasticità e al buon senso, nel rispetto delle regole ma anche del loro spirito. Perché la solidarietà non è solo nutrire il corpo, ma anche prendersi cura dell’animo. E, talvolta, anche una semplice calza della Befana può essere, a suo modo, un bene di prima necessità.

© Riproduzione riservata