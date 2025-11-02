Modica – Vittoria: il derby parla rossoblù. I tigrotti ora sono in testa alla classifica

Un gol di Bonanno al 30 del secondo tempo regala al Modica il successo nel derby contro il Vittoria. È l’unico gol di una gara molto equilibrata, ben giocata da entrambe le formazioni.

Il Vittoria ha avuto molte occasioni da gol, più di quante ne ha avute il Modica, ma è stato il Modica a trovare il gol in una delle poche occasioni capitate ai suoi attaccanti. Bonanno non si è fatto sfuggire l’occasione e ha depositato in rete alle spalle del giovane e incolpevole Malandrino.

“Il calcio è questo, lo avevo detto ai miei giocatori – ha detto l’allenatore Giovanni Campanella – basta un gol, basta un episodio, specie in partite come queste, per decidere la partita. È stato così anche oggi. La gara sembrava andare verso lo zero a zero, poi all’improvviso il Modica ha trovato il gol”.

Grazie al successo odierno il Modica balza in testa alla classifica. I tigrotti approfittano del passo falso della capolista Avola, che ha trovato la prima sconfitta stagionale contro l’Atletico Catania – Viagrande. L’Avola quindi si ferma e viene raggiunto a quota 19 dal Modica e dalla Messana che ieri ha vinto fuoricasa contro la Leonfortese.

Alle spalle del trio di testa si piazza proprio L’Atletico Catania – Viagrande e subito dopo, a quattro lunghezze dalla vetta, proprio il Vittoria. La classifica quindi, si accorcia ancora di più.

Il campionato quindi è molto aperto e tutto può ancora accadere, ma il Vittoria finora ha trovato tre sconfitte e questo deve fare riflettere. Una curiosità: i biancorossi non hanno mai pareggiato. Il Vittoria inoltre è tra le squadre più prolifiche in attacco con 15 gol fatti e otto subiti. Il Modica ha fatto 13 gol, ma ne ha subiti solo cinque a conferma di una difesa coriacea che finora ha retto molto bene.

Nel campionato quindi tutto può ancora accadere e il lotto delle squadre che hanno ambizioni di primato resta invariato, a conferma di un campionato molto competitivo, con molte buone squadre.

Nel Vittoria ha esordito il nuovo attaccante Russotto, un giocatore di categoria con esperienze in serie A, serie B e C, un giocatore di esperienza che può fare la differenza. Oggi è sceso in campo da titolare, ha giocato bene ma ha anche fallito un’occasione da gol. Nel Modica, buona la conferma di Bonanno, tra i giocatori più positivi di questa stagione.

La partita è stata una grande festa di sport. Numerosi i tifosi sugli spalti a sostenere la loro squadra nel nuovo stadio inaugurato appena ieri e che tutti attendevano da troppo tempo. Numerois anche i tifosi del Vittoria che, nonostante la sconfitta, hanno applaudito a lungo i loro beniamini.

Ora Modica e Vittoria sono attesi dal turno infrasettimanale di Coppa Italia. Si giocano i quartì di finale e solo quattro squadre sono rimaste in lizza. Il Modica affronterà la Messana, il Vittoria se la vedrà in trasferta contro l’Acquadolcese. Per uno scherzo del calendario, la domenica successiva l’Acquadolcese sarà a Vittoria per la gara in programma per la nona giornata di campionato. Anche il Modica se la vedrà in campionato con l’avversario di Coppa Italia giocando in trasferta l’anticipo di sabato contro la Messana.

Entrambe le squadre utilizzeranno alcuni giocatori che oggi sono rimasti in panchina per dare spazio a tutti e schierare una formazione nelle migliori condizioni possibili.

