Modica, slitta a domenica 19 ottobre l’apertura della stagione di prosa al Teatro Garibaldi con “Extra moenia” di Emma Dante

Slitta di un giorno l’attesa inaugurazione della stagione di prosa 2025/2026 del Teatro Garibaldi di Modica. Lo spettacolo “Extra moenia”, firmato da Emma Dante, inizialmente previsto per sabato 18 ottobre alle 21, sarà ora in scena domenica 19 ottobre alle ore 21.

Il rinvio si è reso necessario a causa di problemi nei collegamenti aerei: l’attore principale non è riuscito a raggiungere Modica da Parigi in tempo per la prima rappresentazione. Nessuna variazione, invece, per i biglietti e gli abbonamenti già acquistati, validi per la nuova data.

Nuove repliche e programma

Per domenica 19 ottobre, il Teatro Garibaldi conferma due repliche di “Extra moenia”: ore 18:30, già prevista e confermata, ore 21:00, in sostituzione della rappresentazione inizialmente programmata per sabato 18

Lo spettacolo

Diretta da Emma Dante, l’opera racconta una comunità che esce dalle proprie mura per confrontarsi con il mondo e le sue contraddizioni. Tra danza, gesti, parole e silenzi, la regista palermitana costruisce un mosaico di vite intrecciate: due innamorati, una famiglia di testimoni di Geova, due calciatori, un ex soldato nostalgico della guerra.

“Extra moenia” è un’opera intensa e allegorica, che invita il pubblico a riflettere sulla convivenza e sulle sfide della società contemporanea, tra quotidianità e dimensioni simboliche.

