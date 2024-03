Modica si prepara alla festa della Madonna Vasa Vasa: taxi, NCC e aree di sosta, ecco come sarà gestito il flusso dei visitatori

Modica si prepara a celebrare la Pasqua e con essa la tradizionale festa della Madonna Vasa Vasa, un evento radicato nelle tradizioni secolari della comunità modicana. Questa celebrazione, che si tiene ogni anno nel giorno della Resurrezione, rappresenta il momento più importante per i modicani, un momento di gioia e partecipazione che sottolinea la vittoria della vita sulla morte.

LE AZIONI PER GARANTIRE UNA PASQUA SICURA

In collaborazione con il comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, sono state pianificate azioni per garantire una Pasqua sicura e serena per tutti i cittadini. Durante un vertice con i concessionari di licenze Taxi e NCC di Modica, è stato concordato un servizio straordinario di trasporto verso il centro storico, dove si svolge la festa. Otto taxi e tre mezzi NCC saranno a disposizione per trasportare i cittadini dai punti nodali della città verso il centro storico, al costo di due euro a persona. Questo servizio sarà attivo anche nelle zone di Treppiedi, Dente e Modica alta.

In vista della chiusura delle principali arterie del centro storico e delle strade di accesso, sono state predisposte aree di sosta per disabili e giornalisti, con indicazioni dettagliate consultabili sul sito internet e sulle pagine social del comune di Modica e della Polizia Locale.

© Riproduzione riservata