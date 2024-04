Modica si prepara a celebrare San Giorgio

Stanno per entrare nel vivo le iniziative e le celebrazioni religiose in preparazione alla festa di San Giorgio martire, patrono di Modica. Una festa molto attesa dai devoti e dai fedeli. Le celebrazioni esterne si terranno domenica 28 aprile.

Le iniziative e le celebrazioni in onore di San Giorgio martire a Modica sono sempre momenti molto significativi per la comunità locale. È bello vedere l’impegno delle associazioni e delle istituzioni locali nel promuovere eventi che sensibilizzano su tematiche importanti, come la lotta contro la violenza sulle donne e sulle minoranze. La manifestazione #UnitiPerilRosso sembra essere stata un’occasione preziosa per unire la comunità intorno a un tema così importante.

CI SARA’ ANCHE UN CONVEGNO

Il convegno sul tema “Famiglia-lavoro-giovani” promette di essere interessante e la consegna del premio Ercole di Cafeo agli anziani meritevoli è un gesto di riconoscimento che celebra la saggezza e il contributo delle generazioni precedenti alla comunità.

Le esibizioni di atletica lungo il corso San Giorgio e il concerto di musica religiosa offriranno momenti di gioia e spiritualità alla comunità. È bello vedere anche l’accensione dell’illuminazione artistica, che aggiunge un tocco di festa all’atmosfera.

Infine, la santa messa per gli ammalati e sofferenti e quella presieduta dalla comunità parrocchiale di Maria Ausiliatrice saranno momenti di preghiera e riflessione per tutti i partecipanti.

