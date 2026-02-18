Modica riscopre i Teleri della Passione: dopo un secolo tornano nella Chiesa del Carmine

Un ritorno atteso da più di cento anni. A Modica i Teleri della Passione tornano nella loro collocazione originaria presso la Chiesa del Carmine, restituendo alla città un patrimonio artistico e spirituale di straordinario valore.

Le grandi tele quaresimali, risalenti al XVIII secolo, saranno nuovamente visibili a partire da mercoledì 18 febbraio 2026, giorno delle Ceneri, segnando simbolicamente l’inizio del cammino verso la Pasqua con un evento che unisce fede, cultura e memoria storica.

Il ritrovamento nei magazzini della Chiesa di San Paolo

La storia della rinascita dei Teleri affonda le radici nel 2022, quando nei magazzini della Chiesa di San Paolo Apostolo furono rinvenute, all’interno di scatoloni impolverati e dimenticati, sette delle otto tele originarie che un tempo coprivano gli altari laterali durante la Quaresima.

Si trattava di una vera e propria catechesi per immagini, realizzata su sottili tele di lino con soli tre colori da un artista rimasto anonimo. Opere evocative e di forte impatto spirituale, testimonianza di una religiosità antica e intensa.

Una delle tele, raffigurante l’Ultima Cena, appariva ormai a brandelli e in condizioni gravissime. Le altre, seppur danneggiate dal tempo, conservavano ancora l’impianto figurativo originario.

Il restauro e l’intervento della Regione Siciliana

Determinante per il recupero è stato il lavoro congiunto della Parrocchia San Paolo Apostolo e del Comitato Pro-Teleri, che hanno promosso studi archivistici e attività divulgative culminate, nel 2024, nella pubblicazione del volume dedicato alla storia della chiesa e delle opere.

L’intervento della Regione Siciliana, sostenuto dall’onorevole Ignazio Abbate, ha consentito di avviare il cantiere di restauro nel 2025, sotto la direzione della Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa e dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Noto.

Il recupero, affidato alla restauratrice Gaetana Ascenzo, ha riportato alla luce quello che può essere considerato l’unico ciclo di teleri quaresimali del Meridione d’Italia giunto quasi integralmente fino a noi.

Durante l’estate 2025 il cantiere è stato aperto al pubblico nell’ambito del “Cammino Mariano di Modica 2025”, trasformando il restauro in un’esperienza culturale partecipata e coinvolgente per cittadini e turisti.

Esposizione permanente per la Quaresima

Con il restauro completato, i Teleri saranno esposti per tutto il periodo quaresimale nella loro originaria collocazione sugli altari laterali della Chiesa del Carmine. A partire dal 19 febbraio, la chiesa sarà aperta ogni giorno, mattina e pomeriggio, per consentire a fedeli, studiosi e visitatori di ammirare le opere.

La fruizione sarà curata dall’Associazione “La via delle Collegiate”, in un progetto che valorizza non solo il patrimonio religioso, ma l’identità culturale stessa della città.

© Riproduzione riservata