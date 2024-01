Modica: rinviato il consiglio per l’approvazione del rendiconto 2021. D’Antona: “Il quadro finanziario sempre più critico”

Situazione molto delicata e critica per la gestione finanziaria del Comune di Modica. E’ quanto sostiene Vito D’Antona, rappresentante di Sinistra Italiana. In particolare, D’Antona punta il dito su una procedura, definita anomala e senza neppure svolgere l’appello, del Consiglio Comunale che era fissato per ieri, 3 gennaio, alle ore 18 e con all’ordine del giorno il Rendiconto dell’anno 2021, che è stato clamorosamente rinviato.

La mancata approvazione dei rendiconti e dei bilanci di previsione entro i termini di legge è certamente una questione seria e può avere implicazioni significative sulla valutazione della Corte dei Conti e sul piano di riequilibrio.

MANCANZA DI PUNTUALITA’

La mancanza di puntualità nell’approvazione di questi documenti può compromettere la credibilità e la solidità finanziaria dell’ente comunale, soprattutto quando il Comune si trova già sotto commissariamento dalla Regione Siciliana per non aver rispettato i termini di legge per l’approvazione dei bilanci.

La decisione di rinviare il Consiglio Comunale, senza una motivazione chiara e plausibile, sostiene D’Antona, in un contesto in cui la situazione finanziaria è già critica, potrebbe essere percepita come un ulteriore segnale di sottovalutazione dei problemi finanziari dell’Amministrazione.

“Dopo avere fatto trascorrere inutilmente cinque mesi, il 12 ottobre 2023, l’Amministrazione Monisteri approva una delibera con la quale, dopo avere preso atto del parere negativo dei Revisori, cerca di controdedurre alle criticità sollevate dal Collegio e conferma lo schema di rendiconto col parere negativo, trasmettendolo al Consiglio.

Oggi il clamoroso rinvio dell’argomento senza alcuna apparente e plausibile motivazione, mentre il quadro finanziario del Comune si fa sempre più grave e pericoloso”, dichiara D’Antona.



L’Amministrazione, insomma, dovrebbe prendere provvedimenti immediati per affrontare e risolvere questa situazione, cercando di trovare una soluzione collaborativa e tempestiva per garantire la regolarizzazione dei documenti finanziari e ripristinare la fiducia nella gestione del Comune.