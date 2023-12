Modica perla degli Iblei: il suo è un ruolo da leader nel comparto turistico dell’isola. Tra le città più ricercate

“Un teatro di pietra, un proscenio di pietre rosa, una festa di mirabilia. E come odorava di gelsomino sul far della sera. Non finirei mai di parlarne, di ritornare a specchiarmi in un così tenero miraggio di lontananze” era Gesualdo Bufalino a raccontarla così nel suo “Argo il cieco ovvero i sogni della memoria”. E così si presenta oggi nella sua eleganza di città in cui i campanili delle chiese svettano verso il cielo, le scenografiche scalinate sostituiscono i classici sagrati e le case coprono i pendii delle colline.

Nel mese di agosto, Modica è risultata la terza località più ricercata in Sicilia, preceduta solo da San Vito lo Capo e Lipari con le isole Eolie. Ed il trend positivo continua anche per queste festività di Natale e fine anno. I dati sui flussi turistici arrivano dal progetto Living Lab SSUD 2023, elaborati dal Travel Data Lake. Un progetto innovativo – spiegano da palazzo San Domenico – che centralizza i dati previsionali dai Booking Engine del Gruppo Zucchetti. Modica, con le sue chiese, con i suoi palazzi, con il suo tessuto urbano in parte inerpicato su costoni collinari, ha un fascino particolare. Il centro storico è un serbatoio di tardo barocco "riempito" di bellezze architettoniche ed artistiche nel periodo della ricostruzione dopo il terremoto del 1693. Dal 2002 la città è entrata a pieno titolo nella Heritage List dei Beni dell'Umanità dell'Unesco. Bella, vivace, antica e moderna: è tutto questo Modica.

Il sindaco Maria Monisteri non nasconde la soddisfazione per questi dati sui flussi turistici in Sicilia.

“Sono dati assolutamente eccellenti e certificano la bontà delle scelte di promozione e valorizzazione turistica che abbiamo posto e continuiamo a porre in essere – afferma il primo cittadino si tratta di numeri che valorizzano le nostre idee e il nostro lavoro su quella che è l’industria virtuosa del turismo, che si abbina perfettamente con la visione presente e futura che, come amministrazione, abbiamo di Modica. Con la passata amministrazione e la sindacatura di Ignazio Abbate, abbiamo tracciato un solco ben marcato su come intendiamo valorizzare Modica e la nostra amministrazione, continua a muoversi su questo solco, raccogliendo i frutti passati e seminando quelli nuovi. Vedere Modica al top della domanda turistica mondiale nei rilevamenti connessi all’estate scorsa e al prossimo Natale, significa aver visto bene ed avere operato meglio”.

Anche per queste festività Modica risulta essere la terza meta prescelta in Sicilia.

“Sono dati che vengono rilevati giornalmente, il Travel Data Lake, li raccoglie e li analizza ogni giorno – spiega l’assessore al turismo Tino Antoci – in tal modo si ha una panoramica esaustiva e statisticamente rilevante sulla domanda dei turisti a livello globale. Nel mese di agosto, nei dati diffusi il 5 di quel mese, Modica è risultata la terza località più ricercata in Sicilia, preceduta solo da San Vito lo Capo e Lipari con le isole Eolie. In vista poi del prossimo Natale e delle festività di fine anno, Modica risulta essere la terza meta più cercata in Sicilia, dopo Palermo e Catania, al pari di Noto e precedendo Siracusa. Sono questi i numeri che danno il senso compiuto di ciò che stiamo facendo e dicono anche come lo stiamo facendo. Crediamo nel turismo e ci stiamo adoperando per potenziarne il valore. Con questi numeri, abbiamo la certezza di operare bene”