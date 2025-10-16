La campagna vaccinale antinfluenzale 2025-2026 prenderà il via lunedì 20 ottobre su tutto il territorio siciliano. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie convenzionate e strutture sanitarie territoriali, mira a proteggere le categorie più vulnerabili dall’influenza stagionale e dalle possibili complicanze. L’ASP di Ragusa […]
Modica, orrore in casa: finge un chiarimento e tenta di violentare l’ex. Arrestato
16 Ott 2025 10:41
È entrato in casa con la scusa di un chiarimento, ma dietro quel pretesto si nascondeva l’ennesimo episodio di violenza. Un giovane di 26 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica per violenza sessuale nei confronti dell’ex convivente.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ragazzo sarebbe riuscito a introdursi nell’abitazione della donna, approfittando di un momento di apparente distensione. Una volta all’interno, avrebbe tentato con la forza di consumare un rapporto sessuale. La vittima, nonostante il terrore e le difficoltà, è riuscita a divincolarsi, a respingerlo e a chiudersi in casa, trovando la forza di chiamare aiuto al numero di emergenza 112.
Quando la volante è giunta sul posto, gli agenti hanno trovato il 26enne ancora sul pianerottolo, in evidente stato di agitazione, mentre inveiva e minacciava la donna. Gli operatori, per evitare che la situazione degenerasse, lo hanno immediatamente bloccato e condotto in Commissariato.
A seguito della denuncia formalizzata dalla vittima e degli accertamenti successivi, il giovane è stato arrestato per violenza sessuale e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.
Le indagini hanno inoltre fatto emergere un quadro di soprusi e maltrattamenti che andavano avanti da mesi: il 26enne era già stato denunciato per minacce e comportamenti violenti nei confronti dell’ex compagna.
