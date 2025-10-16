Modica, orrore in casa: finge un chiarimento e tenta di violentare l’ex. Arrestato

È entrato in casa con la scusa di un chiarimento, ma dietro quel pretesto si nascondeva l’ennesimo episodio di violenza. Un giovane di 26 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica per violenza sessuale nei confronti dell’ex convivente.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ragazzo sarebbe riuscito a introdursi nell’abitazione della donna, approfittando di un momento di apparente distensione. Una volta all’interno, avrebbe tentato con la forza di consumare un rapporto sessuale. La vittima, nonostante il terrore e le difficoltà, è riuscita a divincolarsi, a respingerlo e a chiudersi in casa, trovando la forza di chiamare aiuto al numero di emergenza 112.

Quando la volante è giunta sul posto, gli agenti hanno trovato il 26enne ancora sul pianerottolo, in evidente stato di agitazione, mentre inveiva e minacciava la donna. Gli operatori, per evitare che la situazione degenerasse, lo hanno immediatamente bloccato e condotto in Commissariato.

A seguito della denuncia formalizzata dalla vittima e degli accertamenti successivi, il giovane è stato arrestato per violenza sessuale e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Le indagini hanno inoltre fatto emergere un quadro di soprusi e maltrattamenti che andavano avanti da mesi: il 26enne era già stato denunciato per minacce e comportamenti violenti nei confronti dell’ex compagna.

